Bina yan yattı, camları bile kırılmadı

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan, çizik dahi bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şok etti.

5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina, uzmanları bile şaşırttı. Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor.

Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.