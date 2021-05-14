Bin kişi ile İsrail’i protesto edip, gıyabi cenaze namazı kıldılar

Karabük’te, yaklaşık bin kişi İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto ederken, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için 100.Yıl Mahallesi’nde bulunan Pazaryeri Camii’nde kılınan cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile toplanan ve aralarında Üniversitede eğitim gören yabancı öğrencilerinde bulunduğu yaklaşık bin kişi, tekbir getirip, ’’Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El Aksa’, ‘Kahrolsun İsrail’ sloganları atarak İsrail’i protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, konuşan Dernek Başkan Aziz Gündoğdu, basın açıklaması yaptı.

Gündoğdu, yaptığı açıklamada, “Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk Kıblegahımız olan Mescid-i Aksa’yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliği inşallah Siyonist İsrail’in ve işgalin sonunu getirecektir. Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail’e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Şunu herkes bilmeli ki Siyonizm tüm insanlığa yönetilmiş bir tehdittir. Müslümanlar Siyonizm’in ve Siyonist İsrail’in tuzaklarına düşmemelidir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Hangi renk ve ırktan olursa olsun barış ortamında yaşayabilmek her insanın hakkıdır. Siyonist İsrail’e karşı birlik çağrımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir.” dedi.

Konuşmaların ve sloganların ardından İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı.