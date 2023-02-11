Bin 200 depremzede, yataklı ve pulman vagonlu trende konaklıyor

TCDD tarafından Osmaniye Garı’na konuşlandırılan yataklı ve pulman vagonlarda bin 200 depremzedeye barınma imkanı sağlandı. Vagonları tek tek gezen ekipler, depremzedelerin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor.

Osmaniye’yi de vuran iki depremin ardından çok sayıda ev ya enkaza dönüştü ya da ağır hasar aldı. Depremin hemen ardından kurulan çadır kentler, yurtlar ve kamu kurum ve kuruluşlarının tesislerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Osmaniye garına bin 200 kişilik yataklı ve pulman vagonlu trenini konuşlandırdı. Depremin ilk günü bölgeye gelen vagonlara yerleştirilen depremzedeler burada barınma, yeme, içme ve elektrik sorunu yaşamıyor. Gün içerisinde vagonlara gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı psikososyal destek ekipleri depremzedelerin tüm ihtiyaçları için tek tek ilgileniyor.

“Biz bu devletimizden daha ne isteriz”

Trende konaklayan depremzede Suna Orak, “Devlet bu treni gönderdi. Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Biz bu trenin içinde yatıp kalkıyoruz. Tren ne zaman giderse biz de o zaman evimize gideriz. Korkuyoruz, halen daha sallanıyor. Devletimiz de milletimiz de yemeğimizi veriyorlar. Ne mutlu bize. Sıcak yerde oturuyoruz. Biz bu devletimizden daha ne isteriz. Bize sahip çıktı. Rahatız, çok şükür” dedi.

“Devletimizin yanımızda olduğunu biliyoruz”

Mustafa Tazeoğlu, “Bir haftadır burada barınma ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Çok şükür canımızda bir şey yok ama enkaz altında ki insanlar için endişeleniyoruz. Diğer konuların zamanla çözüleceğini düşünüyorum. Burada ki imkanlar iyi. Devletimiz ve milletimiz burada insanlarını mağdur etmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yiyecek, içecek, ısınmak için battaniyemiz var. Burada bunlara çok şükür ihtiyacımız yok. Biz kendimizi idare edebiliyoruz. Yakınlarımızı bırakıp kurtarma faaliyetlerine çok fazla katkıda bulunamıyoruz. Allah enkaz altında olanlara yardım etsin. Devletimizin yanımızda olduğunu biliyoruz. Bunu da millet olarak anlatacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.