Bilgi Evi’nin en minnoş öğrencisi “Kekik”

Bağcılar’da soğuktan donmaktan kurtarılan sokak kedisi, Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi’nde öğrencilerin gözbebeği oldu. Kekik ismi verilen kedi, çocuklarla birlikte derslere giriyor teneffüste de onlarla zaman geçiriyor.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi öğretmenleri, bahçede soğuktan üşüyen bir kediyi fark etti. Soğuktan donma noktasına gelen kedi sıcak bir ortama alındıktan sonra mama verilerek karnı doyuruldu. Kısa sürede öğrencilerin de sevgisini kazanan kediye Kekik ismi verildi. Sevimli kedi, bakım ve aşıları yapıldıktan sonra bilgi evinde yaşamaya başladı. Bir kutu içinde yuvası bulunan Kekik, gündüz öğrencilerle birlikte derse giriyor. Ders esnasında sıraların üzerine çıkan, sevimli hareketlerle dikkat çekmeye çalışan Kekik, öğrencilerle birlikte dersi dinliyor. Zil çaldığında da hızlıca dışarı koşan kedi, teneffüsü de çocuklarla birlikte geçiriyor.

Bir parçamız haline geldi

Bilgi Evi çalışanlarının ve öğrencilerin Kekik’e alıştığını söyleyen resim dersi öğretmeni Nurgül Kahrıman, “O da artık bilgi evi ailesinin bir parçası haline geldi. Hepimiz Kekik’i çok seviyoruz. Bir öğrenci gibi derslere giriyor, teneffüste dışarı çıkıyor ama zil sesini duyunca koşup sınıfa geliyor. Kekik sayesinde çocukların hayvan sevgisi de gelişiyor” diye konuştu.

Bilgi Evi’nin ziyaretçileri Kekik’le fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor.