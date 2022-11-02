‘Bilge Ana’ Mevlüde Genç, acısını kalbine gömdüğü evlatlarının yanına defnedildi

Almanya’nın Solingen şehrinde 1993’te ırkçıların yaktığı binada 5 yakınını kaybetmesine rağmen acısını kalbine gömüp verdiği barış mesajlarıyla ‘Bilge Ana’ olarak bilinen Mevlüde Genç, vefatı sonrası getirildiği Türkiye’de memleketi Amasya’nın Mercimek köyünde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayata gözlerini yuman Mevlüde Genç’in vefatı Almanya’daki Türkler arasında büyük üzüntüye neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da olduğu birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi mesajlarıyla üzüntülerini paylaştı.

"Solingen Faciası" olarak tarihe geçen olayda, Solingen’de 29 Mayıs 1993’te ırkçıların ateşe verdiği binada Gürsün İnce (27) ve Hatice (18), Hülya (9) ve Saime Genç (4) ile Gülüstan Öztürk (12) can vermiş, yakalanan dört saldırgandan biri 15 yıl, diğer üçü 10’ar yıl hapis cezası almıştı. Faciada iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybetmesine rağmen olaydan Alman halkını sorumlu tutmayıp sergilediği tutumla ülkede barışın, uyumun ve hoşgörünün sembolü haline gelen Genç, "Acı benim acım. Ölene kadar devam edecek. Ancak iyi olalım. Birbirimize sevgi, saygı gösterelim. Birbirimizi incitmeyelim. Yerli yabancı demeyelim. Biz bu ülkenin parçasıyız" demişti.

Cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve diğer yetkililer de katıldı. Mevlüde Genç’in eşi Durmuş Genç, oğlu Kamil Genç’e başsağlığı dilediler.

AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, “Türk kadını, annesi nasıl olur? En zor durumda bile evlatlarına, ailesine hangi mesajı vermesi gerektiğini biz Mevlüde bacımızdan gördük. Nefret ve kini değil, sevgi dilini, muhabbet dilini nasıl çoğaltırız Mevlüde annemize baksınlar” diye konuştu.

Kardeşleri de Mevlüde Genç’in Almanlara karşı her zaman dostça yaklaştığını söyledi.