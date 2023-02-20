Biletinal’dan depremzedelere istihdam ve kira desteği

Biletinial, deprem mağduru 10 kişiye ofislerinin bulunduğu Bursa veya İstanbul’da tercihine göre iş imkanı verecek. Şirket, bu 10 kişiye tüm haklarına ek olarak bir yıl boyunca kira desteği de sağlayacak.

Türkiye’nin teknoloji odaklı online etkinlik platformu Biletinial, deprem mağdurlarına yardımını işe alım desteği ile sürdürme kararı aldı. Şirket, deprem mağduru 10 kişiye, tercihine göre Biletinial’ın ofislerinin bulunduğu Bursa ya da İstanbul’da iş imkanı verecek. Şirket, bu 10 kişiye tüm haklarına ek olarak bir yıl boyunca kira desteği de yapacak.

"Biletinial’da istihdam etmek istiyoruz"

Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, "Yaptığımız ayni ve nakdi desteklerden daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayatlarına dokunacak kalıcı desteklere ihtiyaç duyulan bir döneme giriyoruz. Bu çerçevede, depremden etkilenen ve İstanbul veya Bursa’ya gelmek isteyen 10 arkadaşımızı tüm departmanlarımızda geçerli olmak üzere Biletinial’da istihdam etmek istiyoruz. İş başı yapacak arkadaşlarımızın tüm haklarına ilave olarak 1 yıl süre ile kira desteği de vereceğiz. İstihdam desteğimiz yazılım, dijital pazarlama, sosyal medya, kurumsal müşteri temsilcisi, operasyon, müşteri hizmetleri, gişe hizmetleri, muhasebe ve finans departmanlarımızın tamamı için geçerli olacak. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Biletinial’ın istihdam seferberliğine firmalardan da destek gelmeye başladığını ifade eden Uslu, iş birliği yaptıkları Cinetech ailesinin yaptıkları çağrıya destek vererek, Antalya’daki sinemalarında istihdam edilmek üzere 8 kişiyi işe alacaklarını sözlerine ekledi.