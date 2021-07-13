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Bilecik’te iç parçalayan görüntü

Bilecik’te yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ormanlık alanda ölü olarak bulunan anne ve 5 yavru köpek görenlerin içini parçaladı.

Haberde İnsan 13.07.2021, 11:50
Bilecik’te iç parçalayan görüntü
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Bilecik’te yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ormanlık alanda ölü olarak bulunan anne ve 5 yavru köpek görenlerin içini parçaladı.

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü girişindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan bir vatandaş çevreden gelen kokuları üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Kokunun geldiği yere ulaşınca gördükleri tarafından şoke olan Mehmet Şimşek, bir anne, 5’i yaşayan 5’i ölü 10 yavru köpekle karşılaştı. Yaşayan 5 yavruyu hemen Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi götüren şahıs, hayvanların ya aç kaldığı ya da biri tarafından zehirlendiği iddia etti. Koruma altına alınan 5 yavrunun, ölen annelerinin altında olması yürekleri parçaladı.

Öte yandan alanda 2 ayrı büyük köpek ölüsü de bulundu.
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