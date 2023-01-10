Bilecik’te eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için mevlit düzenlendi

Bilecik’te geçtiğimiz gün cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için mevlit düzenlendi.

Bilecik merkez Şerifpaşa Camiinde düzenlenen Mevlid-i şerife Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Bahadır Güler ve sevenleri katıldı. Mevlid-i Şerif sonrası cami bahçesinde 2 bin kişiye pilav ayran ikram edildi. Burada İHA muhabire bir açıklama yapan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Bahadır Güler, "Hain bir saldırı sonucunda Ankara’da öldürülen Dr. Sinan Ateş kardeşimiz için burada Bilecik halkı olarak vefa göstergesinde bulunmaya çalıştık. Kardeşimiz için Mevlid-i Şerif düzenledik. Sinan Ateş adaletliydi, vicdanlıydı, merhametliydi, Allah dostuydu, vatan millet sevdalısıydı, Atatürk sevdalısıydı. Türkiye büyük bir evladını kaybetti, biz Sinan Ateş sevenleri olarak bugün burada emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Sinan Ateşi onlar öldürdüklerini zannediyor ama bugün ölümsüzleştirdiler. Bundan sonrada bu hep böyle kalacak. Acımız çok büyük. Elbette bu işin failleri arkasında olanların hepsinin açığa çıkacağına canı gönülden inanıyoruz" dedi.