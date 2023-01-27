Bilecik’te Erdoğan’ı bekleyen minik çocuğun heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilecik’e gelmesini 7’den 70’e birçok vatandaş heyecan içinde beklerken, 8 yaşındaki Mehmet Eymen, “Erdoğan dedem geliyor diye geceden beri uyuyamadım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir takım açılış ve ziyaretler yapmak için Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk defa Bilecik’e gelecek. Türkiye’nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş’a ait Söğüt’teki maden tesisi açılışına katılacak Erdoğan, ardından 5:30’da Bilecik Cumhuriyet meydanından miting sonrası toplu açılış yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilecik’e gelecek olmasıyla Bilecikli vatandaşların mutlulukları ve heyecanları dikkat çekti. Mitingin başlamasına saatler kala ellerinde bayraklarla miting alanına gelen vatandaşlar, Erdoğan’ı beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı için ‘Başımızın tacı, gönlümüzün ilacı’ diyen Bilecikli vatandaş, “Çok mutluyum, o kadar mutluyum ki anlatamam. Cum namazını kıldıktan sonra Allah izin verişe burada sonuna kadar destelemeye geleceğiz” diyerek duygularını ifade etti.

“Erdoğan dedem geliyor diye geceden beri uyuyamadım”

Annesiyle birlikte saatler önceden miting alanına gelen 8 yaşındaki Mehmet Eymen ise Cumhurbaşkanı geleceği için bir gün önce uyuyamadığını belirtti. Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen minik, “Erdoğan dedem geliyor. Cumhurbaşkanımız gelecek diye geceden beri uyuyamadım, heyecanlandım. Cumhurbaşkanı ile yan yana gelmeyi, fotoğraf çekinmeyi çok istiyorum” dedi.

Bu sabah erkenden kalktıklarını söyleyen Mehmet Eymen’in annesi ise, “Dört gözle bekliyoruz cumhurbaşkanımızın gelmesini. Sabah erkenden kalktık, çocuklarım geceden beri uyumadılar ‘Erdoğan dede Erdoğan dede’ diye konuşuyorlar" dedi.

“Kalbimiz reis ile atıyor”

Bozüyük’ten Bilecik’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmeye geldiğini söyleyen İlami Engin, kalbinin Cumhurbaşkanıyla attığını belirtti. Belediye başkanlığı döneminden beri Recep Tayyip Erdoğan’ı takip ettiğini aktaran Engin, “Bozüyük’ten buraya reis için geldim. Reisten başka bir şey düşünmüyorum ki. Kalbimiz reis ile atıyor. Belediye başkanlığı döneminden bu yana takip ediyorum” dedi.