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Bilecik’te 1 köy karantinaya alındı

Bilecik’te bir köy korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Haberde İnsan 02.09.2021, 11:02
Bilecik’te 1 köy karantinaya alındı

Bilecik’te bir köy korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde artan korana virüs vakaları ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle giriş ve çıkışlar ikinci bir karar alınıncaya kadar kısıtlandı. Jandarma köyün giriş ve çıkışları kapatırken, köye kontrollü bir şekilde girişlere izin veriliyor.

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