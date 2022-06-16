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Bilecikli çiftçi buğdaylarını havadan böyle ilaçladı

Bilecik’te bir çiftçi tarlasında ekili buğdayları Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile ilaçlattı.

Haberde İnsan 16.06.2022, 10:51
Bilecikli çiftçi buğdaylarını havadan böyle ilaçladı

Bilecik’te bir çiftçi tarlasında ekili buğdayları Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile ilaçlattı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Orhan Dönmez, tarlasına geçen sene ayçiçeği bu sene ise buğday ektiğini söyledi. ZİHA ile gübre atmanın traktör ile gübre atmaktan daha ucuz olduğunu belirten Dönmez, "80 dönümlük tarlamdaki buğdayları ZİHA ile ilaçlattım. ZİHA mahsullere traktör gibi zarar vermeden ezmeden ilaçladı. Tüm çiftçilere bu yöntemi tavsiye ederim. İlçede ilk kez bu şekilde ben ilaçlatma yaptım. Benden sonra da bir kaç arkadaş bu yöntem ile ilaçlama yapacağını söylediler" dedi.

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