Bilecik semalarında F-16 uçakların ’Kurtuluş Uçuşu’

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü törenlerinde F-16 uçakların ’Kurtuluş Uçuşu’ büyük bir beğendi ile izlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı. Ardından Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla devam etti. Ardından günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yapan Subaşı, "Kurtuluş günleri tarihe düşen önemli bir not, geleceğe yön veren önemli bir ışıktır. Unutmamalı ve unutturmamalıyız. 1922 yılının Eylül ayı, başta şehrimiz olmak üzere birçok şehrimizin kurtuluşuna tanıklık etmiştir. 30 Ağustos 1922 yılında Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde elde ettiğimiz büyük zaferin ardından emperyalist işgal birlikleri batıya doğru püskürtülmeye başlanmıştır. Bilecikliler Milli Mücadelenin başından sonuna kadar bağımsızlık mücadelesini bir an olsun bırakmamıştır. Yenileceklerini anlayan emperyalist işgalciler şehri ateşe vermiş, evleri, okulları, hükümet konağını, tüm ipek fabrikalarını, camileri, iş yerlerini ve ahırları yakıp yıkmıştır. Adeta harabeye dönen şehrimiz, bağımsızlığın verdiği güç ve çalışkan Bileciklilerin azmiyle çok kısa bir sürede yaralarını sarmış ve ayağa kalkmasını bilmiştir. Çalışkan ve vefakâr Bilecik halkının üstün gayretleriyle bugün Bilecik önemli bir sanayi ve üniversite şehri haline dönüşmüş, her geçen gün ülkemizin gücüne güç katan bir şehir haline gelmeye devam etmektedir. Böyle bir mücadeleye ev sahipliği yapan bu topraklara hizmet etmek ise bizler için en büyük onur ve gururdur. Eşsiz şehrimiz Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını coşkuyla kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını kaybeden şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından şiirlerin okunması, halk oyunu gösteriyle devam etti. Ardından Bilecik Valiliği bahçesinde İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından açılan Bilecik 100. Yıl Kurtuluş Fotoğraf Sergisi’nin açılışıyla buradaki programlar son buldu.

Ardından şehitliğe geçen protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Okunan duaların ardından Türk Hava Kuvvetleri savaş uçakları olan F-16 uçakların ’Kurtuluş Uçuşu’ büyük bir beğendi izlendi.