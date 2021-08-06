banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İsrail'den kiralanan uçaklar yola çıktı
İsrail'den kiralanan uçaklar yola çıktı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın
Son dakika: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

Biga’dan afet bölgesine saman balyası gönderildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinden, orman yangınlarının sürdüğü Antalya’nın Manavgat ilçesine 500 adet saman balyası gönderildi.

Haberde İnsan 06.08.2021, 11:11
Biga’dan afet bölgesine saman balyası gönderildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinden, orman yangınlarının sürdüğü Antalya’nın Manavgat ilçesine 500 adet saman balyası gönderildi.

Biga’nın Şakirbey köyünden Manavgat yangın afet bölgesine destek verildi. Şakirbey Köyü Muhtarı Hasan Özden’ in organizasyonuyla köylülerden toplanan 500 saman balyası, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı. Hayırseverlere teşekkür eden Hasan Özden, Antalya’nın Manavgat ilçesinde Salkımevler mevkiinde bulunan saman toplama ve depolama alanına teslim edilmek üzere saman balyalarının yola çıkarıldığını söyledi. Hasan Özden, afetten zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yorumlar (0)
34°
hafif yağmur