Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç toprağa verildi.

İlçeye bağlı İldem Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Yusuf E.B. (17 ) ve H.K. (17) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine H.K., üzerindeki bıçakla Yusuf E.B.’yi göğsünden yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri H.K.’yi suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf E.B. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.