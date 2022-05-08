Beyoğlu’nda Anneler Günü’nde anlamlı kutlama

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi’nde özel bir etkinlik düzenleyerek, annelerin fotoğraflarını Galata Kulesi’ne yansıttı.

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Gününe özel bir etkinlik düzenleyerek Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Hanım’ın yanı sıra terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, Yasin Börü’nün annesi Hatice Börü ile birlikte şehit anneleri ve sosyal medyadan gelen fotoğraflar Galata Kulesi’ne yansıttı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken görsel şölende vatandaşlar kulenin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görsel şölen öncesi açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, “Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Hayatlarımızı, bizi dünyaya getiren çok şey borçlu olduğumuz üstadın ifadesiyle kadın insandır. Biz insanoğluyuz. Bizi dünyaya getirendir. Annedir, dolayısıyla çilemizi çeken, hayat boyunca bizim için mücadele eden annelerimiz için ne yapsak az. Bugün Beyoğlu Belediye Başkanı olarak tarihi Galata Kulesi’nde evvela cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa. Kemal Atatürk başta olmak üzere annesi Zübeyde Hanım’ın fotoğraflarını Galata Kulesi’ne yansıtacağız. Cumhurbaşkanımız Recep. Erdoğan annesiyle olan fotoğrafını kuleye yansıtacağız. Eren Bülbül, şehit Eren Bülbül’ün annesiyle olan fotoğrafını Galata Kulesi’ne yansıtacağız. Ve başta şehitlerimiz, anneleri olmak üzere Galata Kulesi’ne yansıtacaklar. Her annenin bir hikayesi vardır. Ve bu anlamda topluma mal olmuş hikayeler de var. Bu şekilde annelerimizin fotoğraflarını basından bulabildiğimiz kadarıyla Galata Kulemize yansıtacağız. Geçen yıl Türkiye genelinde bir çağrı yaptık. Annesiyle birlikte fotoğrafı olan kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz bize fotoğraflarını ulaştırsınlar. Galata Kulesi’ne yansıtalım. Annesinin fotoğrafını gönderenler var. Çok coşkuyla bu anneler gününü kutlamıştık. Zaman zaman annelerimizin evlat acılarına şahit oluyoruz. Ama onlara minnettarlığımızın bir ifadesi olarak bugün Galata Kulesi’nde annelerimizin fotoğraflarını, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere ifade ettiğim gibi cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Cumhurbaşkanımızın annesi ve bütün annelerimizin bize ulaşan annelerin fotoğraflarını Galata Kulesi’ne yansıtacağız. Biz de heyecanla bekliyoruz ve bugün annelerimize minnettarlığımızın bir ifadesini bu şekilde ifade etmek istedik. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık, esenlik, huzur ve mutluluk diliyorum. Ebediyete intikal eden tüm annelere de Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.