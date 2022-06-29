Beykoz'daki evinde gözaltına alınan Erdal Acar kimdir?

Acarlar Şirketler Topluluğu; inşaat, pazarlama, iç mimari ve dekorasyon, mühendislik, hazır beton ve sanayii gibi kentsel yerleşim faaliyetleri, otomotiv, sigortacılık, ithalat ve ihracat, dış ticaret, makine, turizm, peyzaj, tekstil konfeksiyon, motorlu araç ticareti ve pazarlaması, spor ve eğlence merkezleri işletmeciliği gibi pek çok alanda da faaliyet göstermektedir.

Erdal Acar, iş hayatından çok uzun yıllar magazin sayfalarında yaşadığı aşklarla konuşulan bir isim oldu. 3 defa evlilik yapan Acar, evli olmadığı dönemler de ise; Demet Şener, Deniz Akkaya, Seda Sayan ve Ayşe Hatun Önal ünlü isimler ile yaşadığı ilişkiler ile adından söz ettirdi.

2008 yılında eski eşi Emel Yıldırım için Home Store'u satın alman Erdal Acar, 2013 yılında da Ersa Tekstil kurucularından Adnan Top'a sattı.

Erdal Acar Evlilikleri

İlk evliliğini 1989 yılında Aylin Altay ile yapan Erdal Acar'ın 1991 yılında Yiğithan Acar adını verdikleri bir oğlu oldu. 1999 yılında ise boşandı.

1999 yılında eski Türkiye Güzeli Emel Yıldırım ile evlenen Erdal Acar'ın 1997 yılında Cansu adını verdikleri bir kızı ve 2000 yılında Emrecan adını verdikleri bir oğlu oldu. 2014 yılının Eylül ayında ise boşandı.

24 Temmuz 2016 tarihinde Kardelen Ergin ile Çeşme'de düzenlenen bir törenle evlendi. Aralarında 25 yaş fark olması nedeniyle bazı eleştiriler alsalar da bunlara aldırmadılar. 2017 yılında Derin adını verdikleri bir kızları oldu. 2019 yılında ise ikiz erkek çocukları dünyaya gelmesi ile çifte mutluluk yaşadılar.