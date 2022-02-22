Beyin kanamasından ölen polis memurunun oğlu yürekleri yaktı

Adana’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybedin polis memurunun 2 yaşındaki oğlunun, babasının fotoğrafını alıp “baba” diye seslenmesi herkesi ağlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğinde 2012 yılından bu yana görev yapan polis memuru 47 yaşındaki Musa Kunt dün gece görevden çıkıp eve gitti. Kunt gece uykusunda rahatsızlanarak kalktı. Eşi Eda Kunt (36) hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Kunt’u hastaneye kaldırdı. Polis memuru, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kunt’un cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde otopsinin ardından cenazesi alınan Kunt, Asri Mezarlığa getirildi. Burada Kunt için Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer müdürlerin de katılımıyla tören düzenlendi. İnci, Kunt’un babası Mahmut Kunt ve diğer aile bireylerine başsağlığı diledi. Bu sırada Kunt’un 2 yaşındaki oğlu Ali Karan’ın babasının fotoğrafını alıp “Baba” diye seslenmesi annesi Eda, Musa Kunt’un annesi İkramiye Kunt’u gözyaşlarına boğdu.

Törenin ardından Kunt’un Türk Bayrağına sarılı cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Bu sırada eşi Eda Kunt, “Seni böyle mi uğurlayacaktım. Bu bir şaka olmalı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Musa Kunt’un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mersin’e götürüldü.