Beyaza bürünen Altınkale, görsel şölen sundu

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Altınkale eşsiz görüntülere sahne oldu.

Yazın binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Altınkale, kış aylarında ise termal suyu ile misafirlerine doyumsuz anlar yaşatıyor. Pek çok hastalığa şifa olan kaplıca suyunun yaz kış 48 derece sıcaklığa sahip olduğu biliniyor. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte bazı vatandaşlar kaplıca suyuna girerek anın tadını çıkarıyor. Toplam 40 bin metrekare alandan oluşan Altınkale travertenlerinin eşsiz manzarası drone ile havadan da görüntülendi.

“Etrafta kar olmasına rağmen suya girebiliyorum”

Altınkale’ de dondurucu soğuya rağmen suya giren Mustafa Berk Yavuz, suyun sıcak olduğunu belirterek, “Bugün buraya suya girmeye geldim. Hava soğuk olmasına rağmen bir Sivaslı olarak üşümediğimizi kanıtlamaya geldim. Eğleniyorum, burası Altınkale, Pamukkale’nin kardeşi diyebileceğimiz Sivas’ın sıcak çermik bölgesinde bulunan güzel bir yerimiz. Bu su kükürtlü bir su, etrafımızda kar olmasına rağmen girebilmemizin sebebi ise suyun çok sıcak olması. Hatta öyle ki arka tarafta çıkan kaynağına elimi sokamıyorum, o kadar sıcak. Şuan rahatlıkla da suyun içinde bulunabiliyorum bunu da çok net bir şekilde gösterebildiğimi düşünüyorum” dedi.