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Betül Öğretmen kansere yenik düştü
Hatay’ın Erzin ilçesinde 29 yaşındaki Öğretmen Betül Kılıçkıran kansere yenildi.
Haberde İnsan 15.12.2022, 17:20
Hatay’ın Erzin ilçesinde 29 yaşındaki Öğretmen Betül Kılıçkıran kansere yenildi.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır tedavi gören, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şükrü Paşa Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Betül Kılıçkıran, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Betül Kılıçkıran’ın cenazi İsalı Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.