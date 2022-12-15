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Betül Öğretmen kansere yenik düştü

Hatay’ın Erzin ilçesinde 29 yaşındaki Öğretmen Betül Kılıçkıran kansere yenildi.

Haberde İnsan 15.12.2022, 17:20
Betül Öğretmen kansere yenik düştü

Hatay’ın Erzin ilçesinde 29 yaşındaki Öğretmen Betül Kılıçkıran kansere yenildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır tedavi gören, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şükrü Paşa Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Betül Kılıçkıran, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Betül Kılıçkıran’ın cenazi İsalı Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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