Beşiktaş taraftarından örnek davranış

Sivas Beşiktaşlılar Derneği üyeleri farkındalık oluşturmak için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Sivas Beşiktaşlılar Derneği üyeleri örnek bir harekete imza attı. Kızılay’ın kan ihtiyacının artığı bu günlerde dernek üyeleri farkındalık oluşturmak için bir araya gelerek kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenledi. Kent merkezi Kongre Müzesi bahçesinde toplanan Beşiktaş taraftarı Kızılay kan alma biriminde kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Salih Şahin, yaptıkları etkinliğin diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacağını düşündüklerini dile getirerek, “Kızılay’ın ihtiyacı doğrultusunda kök hücre ve kan bağışı için burada bulunuyoruz. Sosyal etkinliklerimizi daha öncesinde de Sivas genelinde yapıyorduk. Ama kan bağışı sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde çok ihtiyaç olduğu için şu an böyle bir etkinliğin içerisindeyiz. Diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacağını düşünüyorum” dedi.