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Bergen kimdir, gerçek ismi ne ve nasıl öldü?

Son dönemde hayat hikayesi ile sosyal medyada oldukça konuşulan isimler arasında yer alan Bergen'in yaşamının anlatıldığı Bergen filminden ilk fragman geldi. Filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran yer alıyor. Peki; Bergen filmi ne zaman çıkacak? Bergen kimdir, gerçek ismi ne ve nasıl vefat etti?

Haberde İnsan 24.12.2021, 11:39
Bergen kimdir, gerçek ismi ne ve nasıl öldü?

"Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan filmin yakında ekrana geleceği duyuruldu. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

 Bir süredir gündemde yer alan Bergen filminden ilk tanıtım geldi. Filmin başrolünde Bergen rolü ile Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Filmin vizyona gireceği tarih henüz açıklanmadı ancak kısa süre içinde izleyenlerle olması bekleniyor.

BERGEN'İN HAYATI

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de doğdu. Anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır'la 1966'da Ankara'ya yerleşti. Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı. 1979'da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden "Kimbilir?" şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı. 1985'e kadar Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte "Kardeşiz Kader" isimli bir demo kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva'ya gönderdi. Bergen'i beğenen Kekeva, sanatçıyı İstanbul?a davet etti. İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplay'i olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden "Kimbilir?" şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı. 1985'e kadar Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte "Kardeşiz Kader" isimli bir demo kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva'ya gönderdi. Bergen'i beğenen Kekeva, sanatçıyı İstanbul?a davet etti. İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplay'i olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu. Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'e defnedildi.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı "Bergen" filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Sanatçı Bergen'in hayatının anlatılacağı film, şubat 2022'de vizyona girecek. 

Filmde Farah Zeynep Abdullah'a, Bergen'i katleden Halis Serbest rolüyle Erdal Beşikçioğlu eşlik edecek. Filmin oyuncu kadrosunda Abdullah ve Beşikçioğlu'nun yanı sıra Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı filmin senaryosunu ise Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz yazdı. Bergen'in ailesinin desteği alınarak çekilecek projeye sosyolog Prof. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci gibi isimler katkı veriyor.

#bergen
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