Berberlikte 60 yılı geride bıraktı, tıraşa devam ediyor

Ödemiş’in en eski berberlerinden biri olan 75 yaşındaki Mehmet Emin Eser, ileri yaşına rağmen 60 yılı geride bıraktığı mesleğine şevkle devam ediyor.

1945 doğumlu olan Mehmet Emin Eser, 1961 yılında çırak olarak başladığı mesleğine sonrasında kalfa ve usta olarak devam etti. Geçen 60 yıllık meslek hayatında 20’den fazla usta yetiştiren Eser, Ödemiş’te ustaların ustası unvanını aldı. Ödemiş’in en eski ve yaşlı berberi olan Eser, koronavirüs salgınına rağmen müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Eser, "Korona salgını nedeniyle birçok işyeri kapandı. Biz de izin verildiği süre içinde maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek müşterimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok şükür şimdiye kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadım. Normal hayatımda da maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ediyorum” dedi. Şimdiye kadar hiç sigara ve alkol kullanmadığını belirterek, sağlıklı yaşamını buna bağlayan Eser, gücünün yettiği kadar mesleğini yapmaya devam edeceğini belirtti.

Çocukluk yıllarından hiç unutamadığı bir anısını paylaşan Eser, “1949 yılında dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Ödemiş’e geleceğini haber alan babam, beni de yanına alarak belediye yakınlarında bir yerde beklemeye başladık. Beklerken fotoğrafçı da bizim o anımızı fotoğraflamıştı. Meydanda toplanan halk çok heyecanlıydı. O günü hiç unutamıyorum” dedi.

Ödemiş’e bağlı Kazanlı köyünden Mustafa Ali Tırpancı da tıraş için yıllardır berber Mehmet Emin Eser’e geldiğini belirterek, birbirlerinden hem komşu hem de müşteri olarak memnun olduklarını söyledi.

Eser’in 50 metre ilerisinde 1980’li yıllardan bu yana gazete bayiliği yaptığını söyleyen Abdullah Değirmenci de, “40 yıldır komşuyuz. Emin Eser’in köyden ve kentten kendine göre müşterileri vardır. Ben de her zaman kendisinde tıraş olurum. Ödemiş’in yaşayan en eski berberlerinden biridir” şeklinde konuştu.

Ödemiş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Necati Gülgen de, Mehmet Emin Eser’in Oda’nın 1 numaralı üyesi olduğunu belirterek, “12 yıldır Oda başkanıyım. Benim de ustamın ustasıdır. Mehmet amcamız, Ödemiş’in yaşayan en eski berberidir” diye konuştu.