Berberde sazlı tıraş keyfi

Kahramanmaraş’ta bir berber, müşterilerine bağlama eşliğinde tıraş keyfi sunuyor.

Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde 20 yıldır berberlik yapan Ramazan Baykuş, uygulamayla müşterilerin istek parça eşliğinde alışılmışın dışına çıkarak tıraş olmalarının ortama neşe ve mutluluk kattığını söyledi.

Bağlama eşliğinde tıraşın müşterilerin çok hoşuna gittiğini söyleyen berber Ramazan Baykuş, "20 yıldır Türkoğlu’nda mesleğimi devam ettiriyorum. Kendi çapımda bağlama çalıyorum. Kahramanmaraş kültürel olarak da aşıklar şehri. İnsanlar bağlamayı duyduklarında duygulanmamaları elde değil. Bende de bu yeteneğin olduğunu keşfettim. Sevdiğim enstrümanlar arasında bağlama vardı kendimi bu yöne verdim. Elimden geldiği kadar bağlamamı çalıyorum, tıraş yapıyorum. Müşterilerimizin hoşuna gidiyor. Onların sevdiği türkülerden çalıyorum. Buraya gelenler bazen stresli oluyor, her şeyin boş olduğunu, insanlığın daha önemli olduğunu konuşuyoruz ve streslerini atıp gidiyorlar" dedi.

Müşterilerden 68 yaşındaki Ali Akıncı, 40 yıldır Almanya’da yaşadıktan sonra Türkoğlu’na geldiğini belirterek, "Buradaki berber çok iyi bir arkadaşımız. Buraya geldiğimizde insanın içi kıpır kıpır oluyor. Çok güzel bir şey. Müzik dinlemek başka canlı dinlemek başka" diye konuştu.