Berberde ağlayan çocuk lunaparkta dönme dolapta tıraş edildi

Kahramanmaraş’ta saç tıraşı için gittiği kuaför dükkanında ağlayan çocuk, kuaför ustası tarafından lunaparka götürülerek, dönme dolapta tıraş edildi.

Kahramanmaraş’ta müşterilerine ilginç deneyimler yaşatmak isteyen bir kuaför, onları farklı mekanlarda tıraş ediyor. Dükkanına gelen bir çocuğun da huysuzluk çıkartıp ağlaması üzerine kuaför, çocuğu lunaparka götürdü. Burada erkek kuaförü Ziya Yüceyıldız, yanında çalıştırdığı iki personeline önce palyaço kıyafeti giydirdi, daha sonra müşterisini dönme dolaba bindirdi. Burada palyaçoların eğlendirdiği çocuk, dönme dolabın zirvesinde tıraş edildi.

Müşterileri isteklerine göre kentin farklı noktalarında tıraş ettiğini söyleyen Yüceyıldız, “İş yerimize gelen arkadaşımız tıraş olurken ağlamaya başladı ve biz de ekip arkadaşlarımız ile beraber lunaparka getirdik. Burada kendisini dönme dolaba bindirerek tıraş ettik. Bizim için hava ve yer koşulları fark etmiyor müşterilerimizin isteğine göre farklı çalışmalar yapıyoruz. İstenilen yerde tıraşımızı yapıyoruz” dedi.

12 yaşındaki çocuk Umut Akkaya ise, “Tıraş olmak için gittiğim yerde bir huzursuzluk oldu ve tıraş olmamak içimden geçti. Ağabeylerim beni lunaparka getirdi ve eğlendirdiler hem de tıraşımı oldum” diye konuştu.