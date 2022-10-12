Berber bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Adana’da berber İsmail Balkan, yolda bulduğu ve içinde cep telefonu, 600 lira para, kredi ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanı polise teslim etti. Balkan, “Çocukluğumdan bu yana çalışıyorum para kazanmanın zorluğunu çok iyi bildiğim için almayı hiç düşünmedim” dedi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde berberlik yapan 37 yaşındaki İsmail Balkan, iş yerine sabah giderken otoyol çıkışında yerde cüzdan gördü. Balkan, aracını durdurup yoldaki cüzdanı alıp kontrol ettiğinde cep telefonu, 600 lira, kredi ve kimlik kartları olduğunu görünce iş yerine götürdü. Balkan, daha sonrada polise haber verip cüzdanı teslim etti.

İsmail Balkan, cüzdanı bulduğunda telefona bakıp sahibini aramak istediğini ancak cüzdanın üzerinden araba geçtiği için kırılmış olduğunu gördüğünü belirterek, “Ben 25 yıldır yani 12 yaşımdan bu yana çalışıyorum. Bu yüzden para kazanmanın zorluğunu çok iyi bilirim. Bu nedenle cüzdanı bulunca almayı hiç düşünmedim sahibinin bulunması için hemen polise haber verdim” diye konuştu.