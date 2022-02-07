Belkıs teyzenin gözyaşlarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi siliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki ev yangınında ilaçlarını kurtaramadığını ve canını zor kurtardığını anlatan 76 yaşındaki Belkıs Uçar, “Bana Büyükşehir Belediyesi yardımcı oldu, Yücel beyin tuttuğu altın olsun inşallah” dedi. Edremit İlçesi İkizçay Mahallesi’nde meydana gelen yangının yaralarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sarıyor.

Edremit İlçesi İkizçay Mahallesi’nde elektrik teçhizatı nedeniyle çıkan yangında mutfağı kullanılamaz hale gelen ve evi zarar gören 76 yaşındaki Belkıs Uçar’a Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve Kent Estetiği Dairesi; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla yanan evde temizlik ve yenileme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, yanan evde çalışmaları kısa sürede tamamlayarak Belkıs Uçar’a teslim edilecek.

Mağduriyetinin giderilmesi için kısa sürede çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Belkıs Uçar, olay anını anlattı. Uçar, “Misafirim vardı, mutfakta oturalım dedi. Mutfakta otururken birden patlama sesi duyduk, arkamızdaki buzdolabı alev aldı. Hiçbir şey yapamadık. Her şey bir anda oldu, dumanın ve alevlerin içerisinden yalın ayak zor kaçtık. Zaten astım hastasıyım, kalp hastasıyım. İlaçlarımı bile kurtaramadım. Ancak canımı kurtardım. Büyükşehir Belediyesi bana yardımcı oldu. Belediye Başkanımız Yücel beyin tuttuğu altın olsun inşallah.” dedi.