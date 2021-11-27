Belirsizlik sona erdi, Çinili Camii 2023’te tekrar ibadete açılacak

Kütahya’da bilim adamlarının şehrin sembollerinden Çinili Camii’nin ’güçlendirilmesi’ yönündeki raporunun ardından başlatılan proje çalışmaları tamamlandı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce ibadete kapatılan caminin, 2023 yılının Mart ayında tekrar ibadete açılması öngörülüyor.

Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu’nun 1972’de yaptırdığı Çinili Cami’de yapılacak güçlendirme ve restorasyon çalışmaları Dumlupınar Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen medya buluşmasına Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ve paydaş kurumların temsilciler katıldı.

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu’nun 1972’de yaptırdığı Çinili Cami’de yapılacak güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının konu edildiği toplantıda ilk sözü alan Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal, “Çinili Cami konusu, Kütahya gündeminde epey yer eden bir konuydu. Hepimizi memnun edecek bir sona doğru yaklaşıyoruz. Projemiz onaylandı. Projenin ayrıntılarını sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Projenin onaylanmasında katkı sunan Valimize ve Sayın Prof. Dr. Cengiz Işık’a teşekkür ediyorum. Özellikle Cengiz Işık hocamızın gerek Çinili Cami gerekse merhum Ahmet Yakupoğlu konusundaki hassasiyeti, ona, eserlerine ve düşüncelerine verdiği değer bizim için takdir edilesi. Projenin bu aşamaya gelmesinde kendisini payı büyüktür” dedi.

(EFE-)