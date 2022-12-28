Belediyenin temizlik işçisi, promosyonuyla engelli vatandaşa tekerlekli sandalye aldı

Zonguldak’ta 13 yıldır temizlik görevlisi olarak görev yapan 56 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, promosyon ücretiyle bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Zonguldak Belediyesi’nde 13 yıldır temizlik görevlisi olarak görev yapan Abdurrahman Yılmaz (56) hesabına yatan banka promosyon ücretiyle anlamlı bir işe imza attı. Yılmaz, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas’a ulaşarak, bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yapmak istediğini iletti. Ardından Başkan Albas’ın aileyi bulmasının ardından bugün temizlik görevlisi Yılmaz, 3 bin TL değerindeki tekerlekli sandalyeyi alarak Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas’a teslim etti.

‘Yaptığımız bu iyilik tüm Tüm Türkiye ve Zonguldak’a örnek olsun’

Temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz, yapılan bu iyiliğin örnek olmasını dileyerek “Ben bunu daha önce belirtmiştim. Promosyon ücretimle tekerlekli sandalye alıp bağışlayacağımı. Yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun ki sözümüzü yerine getirdik. Bir engelli vatandaşımızı daha sevindireceğiz. Sağlıklı herkes bir engelli adayıdır. Herkes elini taşın altına koyması gerek. 3 bin TL’ye kimse zengin olmaz. Herkesten böyle duyarlı olmaya davet ediyorum. Zonguldak Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapıyorum. 13 yıldır çalışıyorum. Bu yaptığımız davranışın tüm Türkiye’ye ve tüm Zonguldak’a örnek olmasını diliyorum” dedi.

"Sağlıklı herkes engelli adayıdır"

Sağlıklı herkesin engelli adayı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Her sağlıklı engelli adayıdır. Cadde de görüyorum. İşim gereği caddeler de olduğum için görüyorum. Yürüme engelli olanlar var. Maddi durunu kötü olan engelli vatandaşlarımız var. Sağ olsun Özcan Başkan bir aile buldu itibara geçtik. Rabbime şükürler olsun şimdi tekerlekli sandalyemizi ailemize teslim edeceğiz" diye konuştu.

‘Abdurrahman ağabey çok duyarlı bir iş yaptı’

Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas ise, “Abdurrahman abime bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Tekerlekli sandalye bağışına bulunmak çok özverili bir davranıştır. Abdurrahman abimiz sürekli sokaklarda olduğu için engellilerin durumunu görüyor. Çok duyarlı bir davranış yaptı ve benimle iletişime geçti. Bizde sandalyemizi teslim edeceğiz. Sandalye bağışları devam edecektik, öyle umut ediyoruz.”

Programın sonunda ise temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz ve Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, Çatalağzı Beldesi Karadon Mahallesinde yaşayan engelli aileye tekerlekli sandalyesini teslim etti.