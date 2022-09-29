Belediye ücretsiz dağıtıyor, uyanıklar internetten fahiş fiyata satıyor

Balıkesir Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl’ın dahil olduğu araştırma grubunun hazırladığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapılıp, ücretsiz dağıtılan ’Kazdağları’nın Şifalı Bitkileri’ kitabı bazı uyanık satıcılar tarafından internet üzerinden 350 TL’ye satışa çıkartıldı. Kitabın Yazarı Prof. Satıl ise duruma adeta isyan etti.

Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Prof. Dr. Selami Selvi tarafından araştırılan Kaz Dağları’ndaki 262 şifalı bitki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 2021 yılında kitaplaştırılan lüks ciltte basılan eseri belediye tarafından ücretsiz dağıtılıyor. Prof. Dr. Fatih Satıl sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesince basılıp ücretsiz olarak dağıtılan Kazdağları’nın Şifalı Bitkiler kitabımız bir kısım uyanıklar tarafından internet üzerinden satışa çıkarılmış. Sevgili dostlar Kazdağları’nın Şifalı Bitkiler kitabını Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz olarak alabilirsiniz. Şehir dışında olanlara da kargo ücreti alıcıya ait olmak üzere Belediye tarafından ücretsiz gönderilmektedir. Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Prof. Dr. Selami Selvi tarafından araştırılan Kaz Dağları’ndaki 262 şifalı bitki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 2021 yılında kitaplaştırılmıştı. Kitap Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin bir kültürel hizmeti olarak ücretsiz olarak okuyuculara dağıtılmasına rağmen bazı kişiler ücretsiz olarak edindikleri bu değerli eseri internet üzerinden yüksek fiyatlara satışa çıkarmışlar" açıklaması yaptı.