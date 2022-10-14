Belediye otobüsü şoförü, yolcunun hayatını kurtardı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaparak hayat kurtardı.

Kahta’da Şoför Sırrı Alp, belediyeye ait şehir içi toplu taşıma otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu Hüseyin Şahin’e (45) hemen kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağladı.

Kahta Belediyesi şehir içi toplu taşıma aracında seyahat eden Hüseyin Şahin, kalp krizi geçirdi. Daha önce belediye tarafından ilk yardım eğitimi alan Şoför Alp, 112 Sağlık ekipleri gelene kadar hastaya ilk yardım uygulayarak nefes almasını sağladı. Yolcuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hüseyin Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kalp krizi geçiren vatandaşa kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlayan Alp, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.