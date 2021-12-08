Belediye işçisinden örnek davranış

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Mehmet Akdoğan, sokakları süpürürken bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Temizlik işçisi Mehmet Akdoğan, örnek davranışla herkesin takdirini topladı. Sosyal medya üzerinden Mezitli Belediyesine ulaşan vatandaşlar, belediye çalışanı Akdoğan’a teşekkür etti. Bu tür güzel şeylere son zamanlarda hasret kaldıklarını söyleyen Kemal Deveci isimli vatandaş, torununun cüzdanını bulduğu için Mehmet Akdoğan’a teşekkür iletirken, "Sokakları temiz tuttuğu gibi yüreğini de temiz tutmuş. Bu güzelliklere ne zamandır hasretiz" dedi.

İçerisinde bir miktar para, kimlik ve kredi kartlarının da olduğu cüzdanın kaybolduğunu fark etmelerinin ardından aramaya başladıklarını belirten Deveci, “Okula gittiğimizde belediye temizlik görevlisinin cüzdanı bularak okulu aradığını öğrendik. Daha sonra kendisini arayarak cüzdanı teslim aldık. Kendisine çok teşekkür ettik. Böylesi iyi insanların var olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Sokakları süpürürken cüzdanı fark ettiğini ifade eden Mehmet Akdoğan ise, “Cüzdanın içinin dolu olduğunu görünce içerisinde öğrenci kimliği olduğunu gördüm ve en doğru olan şeyin okulu aramak olduğuna kanaat getirdim. Daha sonra bana ulaşan ailesine cüzdanı teslim ettim” şeklinde konuştu.