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Belediye başkanından ‘tatlı’ uyarı ve ziyaret

Ordu’nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında olan vatandaşları ziyaret ederek, çikolata, satranç takımı ve oyuncak hediye ederek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Haberde İnsan 14.12.2020, 09:02
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Belediye başkanından ‘tatlı’ uyarı ve ziyaret

Ordu’nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında olan vatandaşları ziyaret ederek, çikolata, satranç takımı ve oyuncak hediye ederek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, sokağa çıkma kısıtlamasına takılan 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki genç ve çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli ikramlarda bulunuyor. İlçeye bağlı Okçulu Mahallesi’nde Muhtar Ömer Deniz ile birlikte çocuk ve gençler için çikolata, kısıtlama sürecinde oynamaları için satranç takımı ile çeşitli oyuncakları takdim eden Başkan Tandoğan, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara da çikolata ikramında bulundu. Vatandaşlara, evde kalmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarılar yapan Başkan Tandoğan, mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşların sorunlarını da dinlemeye devam edeceklerini ifade etti.

“Korona virüsü yenmiş biri olarak uyarılarda bulunuyorum”

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, bu kısıtlama günlerinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençleri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler eşliğinde uyarılarda bulunduklarını ifade ederek “ Ben de daha önce hastalığı geçirmiş ve psikolojisini yaşamış biriyim. Bu nedenle vatandaşlarımız evlerinde ziyaret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza evde kalmalarının sağlık açısından daha iyi olduğunu anlatıyoruz. Kurallar uyduğumuz zaman kısa sürede bu hastalıktan kurtulacağımızı anlatıyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımız devletimize güveniyor”

Mahalleleri gezerek, yaşlı ve gençlerin isteklerini de dinlediklerini aktaran Başkan Tandoğan, “Çikolata, satranç takımı ve çeşitli oyuncaklar ile onların bir nebze de olsa moral vermeye çalışıyoruz. İnsanlarımız hastalık konusunda bize güveniyor ve inanıyor. Devletimizin hastalıkla mücadelede ciddi çalışmaları var, büyük projeleri var. Sağlığa yapılan yatırımlar sürekli olarak artıyor. Cumhurbaşkanımız da bu konuda büyük gayret gösteriyor. Kurallara uymaya devem ettiğimiz sürece en kısa zamanda bu hastalığı bitireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar, taleplerini direkt olarak başkanımıza iletti”

Okçulu Mahalle Muhtarı Ömer Deniz de 65 yaş ve üstü ile 20 yaşının altındaki vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Evlerimizi dolaştık, belirli yaş guruplarında kısıtlama daha fazla olduğu için böyle bir program gerçekleşti. İhtiyaçları olan vatandaşlarımız rahat bir şekilde dertlerini ve isteklerini de iletti. Mahalleli olarak bizlerde de mutlu olduk” ifadelerine yer verdi.
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