Belediye Başkanı Üçok, semt pazarı ve esnafların kandilini kutladı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, semt pazarı ve esnafları gezerek Berat Kandili kutlaması yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel’in de eşlik ettiği gezilerde Başkan Üçok, esnafın yaşadığı sıkıntıları dinleyerek çözüm önerileri üzerine istişare yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşımlarda bulunan Üçok, "Pandemi kuralları kapsamında 4 ay aradan sonra ilk kez cumartesi günü tezgahını açan pazarcı esnaflarımızı ve hemşehrilerimizi İlçe Başkanımız Mustafa Temel ile birlikte ziyaret ederek Berat Kandillerini tebrik ettik. Esnaflarımızın hal hatırlarını sorduk. Salgının olumsuz etkisi zamanla azalacak ve inşallah normale döneceğiz. Bize göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi