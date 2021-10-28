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Belediye atla malzeme taşıyıp yol yapıyor

Osmangazi Belediyesi, Uludağ’ın eteklerinde yer alan Alacahırka Mahallesi’nin otomobil dahi giremeyen dar ve dik sokaklarını atlar ile malzeme taşıyarak yeniliyor. Taraklı mozaik ile kaplanan yollar, kış ayları için güvenli ve daha kullanışlı hale getiriliyor.

Haberde İnsan 28.10.2021, 12:13
Belediye atla malzeme taşıyıp yol yapıyor

Osmangazi Belediyesi, Uludağ’ın eteklerinde yer alan Alacahırka Mahallesi’nin otomobil dahi giremeyen dar ve dik sokaklarını atlar ile malzeme taşıyarak yeniliyor. Taraklı mozaik ile kaplanan yollar, kış ayları için güvenli ve daha kullanışlı hale getiriliyor.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara hizmet götürmek için engel tanımıyor. Belediye, araba girmeyen yollara atlarla alt yapı malzemesi taşıyor. Uludağ yamaçlarında yer alan mahallelerdeki dar ve dik yollarda vatandaşların kış aylarında rahat bir şekilde yürüyebilmesi için hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, otomobil giremeyecek kadar dar olan sokaklara atlar ile malzeme taşıyarak, yolların ve merdivenlerin yüzeyini taraklı mozaik ile kaplıyor.

Bozulan sokaklarda ilk olarak bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren ekipler, daha sonra yolların zeminini taraklı mozaik ile kaplayarak kış aylarında vatandaşların ayağının kaymasının önüne geçiyor. Çalışmalardan dolayı oldukça memnuniyet duyan mahalle sakinleri, yapılan çalışmalar sayesinde daha güvenli şekilde yürüyebildiklerini ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dağ yamaçlarında yer alan mahallelerde ulaşımın, dar ve dik sokaklar ile merdivenlerden sağlandığını belirterek, “Beton zemine sahip bu yol ve merdivenlerin zemini, kışın kar ve yağmur yağdığında kayganlaşabiliyor. Bizler de vatandaşlarımızın evlerine daha rahat ulaşmalarını sağlamak için, kış ayları öncesinde merdiven ve yolların yüzeylerini, taraklı mozaik denilen yöntemle yenileyerek, vatandaşlarımızın yol ve merdivenlerde düşüp zarar görmesini önlemiş oluyoruz” dedi.

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