Belçika’da Ukraynalı sığınmacılar sokakta kaldı

Belçika’da sığınmacılardan sorumlu Fedasil adlı kurumun kalacak yer sağlayamaması nedeniyle sokakta kalan en az 75 Ukraynalı sığınmacı, geceyi tren garlarında geçirdi.

Belçika’da yaz aylarından bu yana yaşanan sığınmacı krizi büyüyor. Belçika’da sığınmacıların kaydedilmesi ve temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu hükümete bağlı Fedasil adlı kurum, Ukraynalı sığınmacılara yer bulamaması ile gündeme geldi. Ülkeye gelen savaş mağduru Ukraynalı sığınmacıların yerleştirilmesinden sorumlu olan ancak yer tedarik edemeyen kuruluş, Ukraynalı sığınmacıları sokakta bırakmakla eleştirildi. Daha önce Suriye ve Afgan sığınmacıların yanı sıra diğer yabancıların başvurularını yanıtsız bırakan Fedasil, konuya ilişkin basında yer alan haberlerin ardından sorumluluğun eyalet yönetimlerinde olduğunu açıkladı.

Belediyelerin sosyal yardım merkezlerinin de konuya dair yetkileri olduğunu ifade eden Fedasil’e karşı Samusocial adlı yerel yardım kuruluş ise artık Ukraynalıların da sığınma merkezlerine alınmadığını, son olarak 75 Ukraynalının geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldığını duyurdu. Samusocial, Ukraynalıların yardım merkezlerinde yer bulamadıklarını ifade ederek, geceyi tren garlarındaki banklarda geçirdiklerini aktardı. Tren garları çevresinde uyuyanlara ise bazı Belçikalı sivil toplum kuruluşları ve ailelerin yardım ettiği bildirildi.

İltica Bakanı da bölge yönetimlerini işaret etti

Belçika kamuoyunda büyük tepki çeken olay, Belçika’nın sığınmacı politikasında bir kez daha zor durumda kalmasına neden oldu. İltica ve Göç Bakanı Nicole De Moor konuya ilişkin açıklamasında, “Fedasil merkezlerimiz tamamen kapasitesini doldurdu. Brüksel ve özellikle Valonya bölgelerinde de yer yok. Şu anda bölge yönetimleri en kısa zamanda yer oluşturmayı taahhüt etti” dedi.

Konuya ilişkin bölge yönetimlerinden henüz bir açıklama yapılmadı. Avrupa Birliği (AB) kurumlarının da yer aldığı başkent Brüksel’de yaşanan krize ilişkin AB sessizliğini korudu.