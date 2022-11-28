Belçika’da 2021’de 30 bin aile içi şiddet vakası yaşandı

Belçika’da 2022 yılının başından bu yana 20 kadın öldürülürken, 2021’de ülke genelinde 30 bine yakın aile içi şiddet vakası yaşandığı belirtildi. Toplu taşımada 517, kamuya açık alanlarda ise bin 679 cinsel saldırı olayı gerçekleşti.

Batı Avrupa’nın küçük ülkesi olan ve 11,5 milyon nüfusa sahip Belçika’da 2022 yılının başından bu yana 20 kadın cinayeti işlendi. Bu cinayetlere şahit olan 7 çocuğun da öldürüldüğü belirtildi. Belçika’da sivil toplum kuruluşları tarafından açıklanan rakamlara göre 2021 yılında 22, 2020 yılında ise 25 kadın katledildi. 2019 yılında 24 kadının öldürüldüğü ülkede 2018 yılında 38, 2017 yılında ise 43 kadın cinayet kurbanı oldu.

Belçika Federal Polis raporlarına göre 2021’de Belçika genelinde 30 bine yakın aile içi şiddet vakası yaşandı. Bunlardan 20 bin 868’i eşler arası şiddet olarak raporlara yansıdı. Aynı verilere göre aile içi cinsel saldırı olarak 203 vakanın kaydedildiği Belçika’da 204 toplu tecavüz yaşandığı bildirildi. Yine 2021 kayıtlarında cinsel saldırı olayları da dikkat çekiyor. Toplu taşıma araçlarında 517 cinsel saldırı kaydedilirken kamuya açık alanlarda bu rakam bin 679 olarak gerçekleşti.

Uluslararası Af Örgütü verilerine göre ise Belçika’da her 4 kadından biri en az bir kez cinsel şiddete maruz kalırken kadınların yüzde 7’sine ise işyerlerinde amirleri tarafından cinsel şiddet uygulanıyor. Yine bu verilere göre Belçika’da şiddete uğrayan her 3 kadından biri sessiz kalmayı tercih ediyor.

Kadın cinayetleri devlet tarafından kaydedilecek

Belçika’da hali hazırda kadına yönelik resmi suç rakamları “kadın cinayetleri ya da kadına karşı şiddet” başlığı altında kaydedilmiyor. Kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet verileri, kadın hakları dernekleri tarafından basında yer alan haberlerden derlenen bilgilerden oluşuyor. Belçika Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Schlitz tarafından Ekim ayı sonunda sunulan ve mecliste kabul edilen yeni bir yasaya göre Belçika’da kadın cinayetleri ve kadına karşı işlenen suçların devlet tarafından istatistik verileri halinde ayrı bir başlıkta derlenmesi öngörülüyor.