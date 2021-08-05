Belaruslu atlet Tsimanouskaya: "Belarus’a dönseydim akıl hastanesine yatırılabilir, hapishaneye atılabilirdim"

Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya, "Olimpiyat köyündeyken bizim ekipten birileri gelip bana sakatlandığımı ve eve dönmek istediğimi söylememi emretti, bunu yapmamam durumunda ise Belarus’ta problemler yaşayabileceğimi söylediler" dedi. Belarus’a dönmesinin güvenli bir seçenek olmadığını belirten Tsimanouskaya, bunu yapması durumunda zorla akıl hastanesine yatırılmak ya da cezaevine gönderilmek gibi birçok tehlikenin kendisini beklediğini ifade etti.

Ülkesini olimpiyatlarda temsil etmek için Tokyo’ya giden, ancak teknik ekibi eleştirdiği için Belarus’a geri gönderilmek istenen atlet Krystina Tsimanouskaya, insani vize aldığı Polonya’da basın toplantısı düzenledi. Tsimanouskaya, başkent Varşova’da gerçekleştirilen toplantıda, "Burada olduğum için, güvende olduğum için çok memnunum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, onlar sayesinde kendimi daha güçlü hissediyorum" şeklinde konuştu.

Kendisine Japonya’dan Polonya’ya uçuş imkanı sağladıkları için Japon ve Polonyalı yetkililere de teşekkür eden Belaruslu atlet Tsimanouskaya, Tokyo’da yaşananlara değindi.

"Bizim ekipten birileri eve dönmek istediğimi söylememi emretti"

Tsimanouskaya, "Olimpiyat köyündeyken bizim ekipten birileri gelip bana sakatlandığımı ve eve dönmek istediğimi söylememi emretti, bunu yapmamam durumunda ise Belarus’ta problemler yaşayabileceğimi söylediler" dedi. Bu durumda Belarus’a dönmesinin güvenli bir seçenek olmadığını, zorla akıl hastanesine yatırılmak ya da cezaevine gönderilmek gibi birçok tehlikenin kendisini beklediğini ifade eden Tsimanouskaya, babaannesiyle yaptığı görüşmede babaannesinin kendisini döndüğü zaman Belarus rejim medyasının kendisine karşı yürüteceği kampanya konusunda uyardığını dile getirdi.

"Tüm meselenin bu denli politize edilmesi karşısında biraz şaşkınım. Bu yalnızca sporla ilgili bir durumdu" şeklinde konuşan Belaruslu atlet, Polonya’ya gelmeye ebeveynleriyle yaptığı görüşmeden sonra karar verdiğini söyledi. "Belki beni burada ziyarete gelebilecekler" diyen Tsimanouskaya, anne ve babasının, kendisi hakkında Belarus televizyonlarında oldukça negatif şekilde yayınlar yapıldığını ifade etti.

"Annem ve babam için endişe ediyorum"

Polonya’nın insani vize verdiği, eşinin de şu anda Ukrayna’dan Polonya’ya gelmek üzere olduğunu belirten Belaruslu atlet, Polonya’da kalıp kalmayacaklarına birlikte karar vereceklerini söyledi. "Umut ederim ki burada kalırız, ben kariyerimi sürdürürüm, eşim iş bulur" şeklinde konuşan Tsimanouskaya, ebeveynleri için, özellikle de kalp sorunu olan babası için endişe ettiğini dile getirdi. Tüm Belaruslulara korkmayı bırakmaları çağrısı yapan Tsimanouska, psikolojik nitelikte sorunları varsa kendisine yazmalarını, onlara elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu aktardı. Tsimanouska, başta Ukraynalı sporcular olmak üzere tüm dünyadan çok sayıda sporcudan destek mesajı aldığını belirtti.

Güvenlik gerekçesiyle Viyana aktarmalı geldi

Krystina Tsimanouskaya geçtiğimiz Pazartesi günü Polonya’dan insani vize almasının ardından dün sabah Tokyo’dan Viyana’ya, akşam saatlerinde ise Polonya’nın başkenti Varşova’ya geldi. Tsimanouskaya’nın Ryanair yolcu uçağının Minsk’e zorla indirilmesi olayının ardından Polonyalı diplomatlarla yaptığı görüşmeler neticesinde Viyana üzerinden Varşova’ya gelmeyi kararlaştırdığı belirtildi.