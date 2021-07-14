banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı

Bedensel engelli Yusuf’un tekerlekli sandalye sevinci

Doğuştan bedensel engelli Yusuf’un hayalini hayırseverler gerçeğe dönüştürdü. Tekerlekli sandalye sürprizi ile karşılaşan Yusuf’un mutluluğu yüzüne yansıdı.

Haberde İnsan 14.07.2021, 13:05
Bedensel engelli Yusuf’un tekerlekli sandalye sevinci
banner502

Doğuştan bedensel engelli Yusuf’un hayalini hayırseverler gerçeğe dönüştürdü. Tekerlekli sandalye sürprizi ile karşılaşan Yusuf’un mutluluğu yüzüne yansıdı.

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde ikamet eden, 5 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Köse’ye hayırseverler tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Darende Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderilen tekerlekli sandalye, rehabilitasyon merkezi tarafından Yusuf Köse’ye teslim edildi. Tekerlekli sandalye sürprizi ile karşılaşan Yusuf’un yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı. Tekerlekli sandalye hediye edilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden anne Emine Köse, “Tekerlekli sandalyeyi Yusuf’a alan ve alınmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun iyi ki böyle güzel insanlar var” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501