Bedensel engelli Yusuf’un tekerlekli sandalye sevinci

Doğuştan bedensel engelli Yusuf’un hayalini hayırseverler gerçeğe dönüştürdü. Tekerlekli sandalye sürprizi ile karşılaşan Yusuf’un mutluluğu yüzüne yansıdı.

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde ikamet eden, 5 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Köse’ye hayırseverler tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Darende Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderilen tekerlekli sandalye, rehabilitasyon merkezi tarafından Yusuf Köse’ye teslim edildi. Tekerlekli sandalye sürprizi ile karşılaşan Yusuf’un yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı. Tekerlekli sandalye hediye edilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden anne Emine Köse, “Tekerlekli sandalyeyi Yusuf’a alan ve alınmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun iyi ki böyle güzel insanlar var” şeklinde konuştu.