Bedensel engelli Milli Halterci Mustafa Uzuner, halterde engel tanımıyor

Ispartalı bedensel engelli Milli Halterci Mustafa Uzuner, kilometrelerce uzaklıktan antrenmanlarına gelebilmek için azmiyle tüm engelleri aşıyor. Haftada 3 gün babasının yardımıyla 80 kilometre uzaklıktan antrenmanlara katılan Uzuner, 2 kez Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Haftanın 3 günü, Senirkent Büyükkabaca’dan Isparta Işıkkent Spor Salonu’na antrenman yapabilmek babasıyla gelen başarılı Halterci Uzuner, 3 yıldır halterle ilgileniyor. Daha önce masa tenisinde yarışmalara katılan bedensel engelli milli sporcu, halterde de ilkleri yaparak örnek başarılara imza atıyor. Engel tanımayan milli halterci, halter sporunda 120 ve 130 kiloyu uzanarak rahatlıkla kaldırırken, hırsı ve hayata bakışıyla diğer sporculara ışık oluyor.

Hedefi olimpiyatlar

3 yıldır halter sporuyla ilgilendiğini dile getiren Mustafa Uzuner, “120 ve 130 kiloda 2 kez Türkiye şampiyonu oldum. Şu an tekrardan Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyorum. Hedefim, büyüyerek olimpiyatlara gitmek. Bunun için de çok çalışıyorum” dedi.

"Mustafa çok yetenekli bir sporcu"

Milli sporcunun antrenörü Ferit Şen ise Uzuner’in haltere olan sevgisini takdir ederek, “Mustafa ile 3 yıldır beraber çalışıyoruz. 2’nci yılında Adana’da yapılan yarışmada Türkiye şampiyonu oldu. Bu yıl Nisan ayında da Türkiye şampiyonu oldu. Çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Haftanın 3 günü 80 kilometre uzaklıktan Isparta’ya gelerek antrenman yapıyor. 2024 yılında Fransa Paris’te yapılacak olan olimpiyatlara hazırlanıyor. Bunun için hazırlık yapıyoruz. Mustafa’nın bizi orada çok iyi temsil edeceğine inanıyorum. Mustafa Uzuner, elinden geleni yaparak bizi en iyi şekilde temsil edip olimpiyat şampiyonluğunu getirecektir” diye konuştu.