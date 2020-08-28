BEBKA sosyal medya fenomenlerini ağırladı

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen programda sosyal medyada toplam 4 milyon takipçisi olan fotoğrafçılar Eskişehir’de ağırlandı.

BEBKA tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğine toplamda 4 milyon takipçisi olan Adem Barış, Mehmet Sert, Önder Koca ve Ümit Yörük katılım sağladı. Eskişehir’in turizm değerlerinin tanıtımı için 4 (dört) gün boyunca Eskişehir’de bulunan fotoğrafçılara şehir merkezindeki tarihsel, kültürel ve popüler mekanlar hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.Şehir merkezinde Kurşunlu Külliyesi, Cam, Lületaşı ve Ney Atölyeleri ile Mevlevihane, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Odunpazarı Modern Müze (OMM), Balmumu Heykelleri Müzesi ve Osmangazi Üniversitesi Atlı Terapi Merkezi’ni gezen fotoğrafçılar, gezi programının ikinci günü ziyaret ettikleri Frig Vadisi’ndeki kültürel miraslardan oldukça etkilendiklerini belirtti.

Fotoğrafçılar ziyaretlerinin üçüncü ve dördüncü günlerinde Çifteler ilçesinde Sakaryabaşı ve çevresini, Seyitgazi ilçesinde Şucaeddin Veli Türbesi ve Seyyid Battal Gazi Türbesi’ni, Sivrihisar ilçesinde açık hava müzesi, saat kulesi, kilim müzesi, Alemşah Kümbeti, Ulu Cami, Ermeni Kilisesi ve Nasreddin Hoca Kültür Evi’ni gezdi.

Eskişehir’de kaldıkları süre boyunca çektikleri fotoğraflarla sosyal medya paylaşımları da yapan fotoğrafçılar, Eskişehir’in kültürel ve tarihi değerlerini takipçilerinin beğenisine sundu.Takipçilerinden Eskişehir’deki turizm destinasyonlarına ilişkin çok fazla olumlu yorum ve beğeni aldıklarını ifade eden fotoğrafçılar, Eskişehir’e ilk fırsatta tekrar gelmek istediklerini ifade etti.