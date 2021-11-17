Bebeklerin ilk hediyesi Bayrampaşa Belediyesi’nden

Bayrampaşa Belediyesi, kültürümüzde yaygın olan ‘bebek görme ziyaretlerini’ devam ettiriyor. Uygulama kapsamında, yeni doğum yapmış anneler belediyeye bağlı ekipler tarafından evlerinde ziyaret ediliyor ve bebekler için özenle hazırlanan hediye sepetleri ailelere veriliyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in eşi Melahat Aydıner’in öncülük ettiği proje devam ediyor. ‘Hoş Geldin Bebek Uygulaması’ ilçede devam ediyor. Yapılan ziyaretlerle ailelerin sevincine ortak olan Bayrampaşa Belediyesi, kültürümüzü zengin kılan ‘bebek görme geleneğini’ devam ettiriyor. Uygulama kapsamında, yeni doğum yapmış anneler belediyeye bağlı ekipler tarafından evlerinde ziyaret ediliyor. Ziyaretler sırasında, bebekler için özenle hazırlanan ve içerisinde çeşitli hediyeler ile Başkan Atila Aydıner’in tebrik mesajı bulunan sepetler ailelere veriliyor. Günümüzde yalnız birinci derece akrabalar arasında uygulanan bu ziyaretlerden oldukça memnun olan aileler, ekibe teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyor. Projeye Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in eşi ve Hayır Kapısı Onursal Başkanı Melahat Aydıner öncülük ediyor.