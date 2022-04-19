Bebekken Ayrılan ve Yıllarca Birbirinden Habersiz Çok Benzer Hayatlar Yaşayan İkizler: Jim Twins

39 yaşına kadar birbirinden habersiz büyüdükten sonra, Jim Lewis bir kardeşi olduğunu öğrenir.

Kardeşini harıl harıl arayan Lewis, sonunda Springer’a ulaşır. Birbirlerini kabul etmeleri kolay olmaz ancak en sonunda birbirlerine ısınırlar.

Birbirlerini tanımaya başladıklarında hikâye ilginçleşmeye başlar.

İki aile birbirinden habersiz ikisine de ‘Jim’ ismini koymuş.

İkisi de köpek edinmişler ve ikisi de köpeğine ‘Toy’ adını vermiş.

İkisi de okuldayken matematik ve marangozluk derslerini çok severken yazım derslerinden nefret ediyormuş.

İkisi de marangozluk işiyle uğraşıyor.

İkisi de birayı çok seviyor ve sigara tiryakisi. Hatta içtikleri sigara markası bile aynı.

İkisi de iki defa evlenmiş.

Her iki evlilikteki eşlerinin isimleri aynı: ‘Linda’ ve ‘Betty’. Ayrıca ikisinin de bir tane oğlu olmuş ve ismini ‘James Allen’ koymuşlar.

İkisi de ‘Chevrolet’ kullanıyor.

İkisi de Ohio’nun farklı bölgelerinde şeriflik yapmış.

Birbirlerinden sadece 40 mil uzaklıkta yaşamışlar ve senelerce yazları aynı yerde tatil yapmışlar.

İkisi de aynı hastalıktan, aynı gün ölmüşler.

(kaynak:ceotudent.com)