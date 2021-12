BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu Güldem Atabay kimdir? Güldem Atabay ne iş yapıyor?

Güldem Atabay kimdir? Güldem Atabay ne iş yapıyor? sorusu şu sıralar pek çok kiş itarafından merak edilmeye başlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Heçer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından Güldem Atabay'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olan Güldem Atabay üniversitelerde Türkiye ekonomisi üzerine dersler de veriyordu. İşte Güldem Atabay'ın biyografisi...

Güldem Atabay kimdir?

Güldem Atabay ekonomist ve akademisyendir. Güldem Atabay Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Ardından Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin öğretim görevlisi olarak zaman zaman İşletme Bölümü'nde Türkiye Ekonomisi dersleri vermektedir.

Güldem Atabay bzaı üniversitelerde ders veriyor ve paralanaliz.com sitesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

Güldem Atabay, Eylül 2014-2016 arasında Egeli & Co. Varlık Yönetim Şirketi'nde Araştırma ve Strateji Direktörü olarak görev yapan Atabay, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara, aile ofislerine ve kişilere portföy yönetimi, yatırım yönetimi, risk yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sunmuştur. Halen, Egeli & Co. Enerji Yatırımları (EGCEY) ve Egeli & Co. Tarım Girişim (EGCYO)'de yönetim kurulu üyesidir.

Daha önce UniCredit Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölüm Müdürü olarak Türkiye Ekonomistiydi; Ekspres Invest'te Baş Ekonomist ve Araştırma Departmanı Müdürü; Raymond James Securities'de Ekonomist; Ege Yatırım'da Ekonomist Global Menkul Kıymetler ve Karon Menkul Kıymetler Araştırma Departmanında Analist olarak çalıştı.

