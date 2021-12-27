BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu Emin Çapa Kimdir?

1697 yılında İzmit’de dünyaya gelen Emin Çapa, eğitim seviyesi düşük bir ailenin çocuğuydu. Babası okuma yazmayı askerde öğrenirken annesi ise ilkokul mezunuydu. İzmit’in Taşra ilçesinde çocukluğunu geçiren Emin Çapa, liseye kadar burada eğitim aldı. Daha sonra üniversite için İstanbul’un yolunu tuttu. İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünü bitirdi. Stajer olarak girdiği Hürriyet gazetesinde 1984 yılında çalışmaya başladı.

5 yıl sonra Emin Çapa, Tempo isimli dergide kadrolu ekonomi muhabiri olmayı başardı. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel radyoları arasında yer alan Genç Radyo’nun kurucularındandır. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda kısa süreliğine çalışan Emin Çapa, buradaki çalışma nedenini maaş ve endüstri ilişkilerine duyduğu ilgiden dolayı olduğunu söylemektedir. Sabah gazetesinde daha önce aldığı lisansüstü eğitim konularında 5 yıl boyunca muhabirlik görevi yaparken bir yandan köşe yazarıydı.

TÜSİAD’da çalıştığı dönemde Muharrem Kayhan ve Erkut Yücaoğlu’nun danışmanlığını yaptı. 1999’da CNN Türk’te işe girdi. İlk olarak burada editör olan Emin Çapa, son pozisyonu ekonomi haber müdürü olduğu CNN Türk’te tam 18 yıl boyunca çalıştı.

Günümüzde birçok programa katılsa da asıl tanınma yeri TEDx konuşmasıydı. Açıklamasıyla çoğu kişiyi etkileyen Emin Çapa, kendisini sevdirmeyi başardı.

1967’de İzmit’de doğup büyüyen Emin Çapa, 54 yaşındadır ve aslen Kocaeli ilçesindendir. Selma Çapa ile evliliğini sürdüren Emin Çapa’nın hukuk bölümü okuyan bir oğlu bulunmaktadır. CNN Türk kariyerinden sonra Halk TV ile çalışmaya başlamıştır.