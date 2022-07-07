BBP Genel Başkanı Destici’den görevi başında katledilen Doktor Ekrem Karakaya için başsağlığı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya’da görevi başındayken katledilen Kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Şehir Hastanesi’nde kardiyolog olarak görev yapan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Genel Başkan Destici’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Konya Şehir Hastanesi’nde, Kardiyolog olarak görev yapan Dr. Ekrem Karakaya elim bir cinayet neticesinde şehit edilmiştir. Üzüntümü tarif edecek kelime bulamıyorum. Uzun zamandır sağlık kuruluşlarımızda görev yapan, sağlık personellerimize yönelik şiddet eylemlerine şahitlik etmekteyiz. Bu türden yapılan saldırı suçlarına karşı ağır cezai yaptırımlar olmakla birlikte, bu meselenin sadece adli tedbirlerle önlenemeyeceği aşikardır. İlkokuldan başlayarak genel olarak bütün şiddet türlerine karşı eğitim verilmelidir. Fakat özellikle sağlık çalışanlarına karşı çok daha saygılı ve müsamahalı olmayı sağlayacak bir eğitim yöntemini bulmak zorundayız. Çünkü çok kısa bir zaman önce bütün dünyada yaşanan pandemi döneminde, mesai mefhumu gözetmeden, canları pahasına, nasıl fedakarca çalıştıklarına hepimiz şahitlik ettik. Bu kadim ve asil mesleğin mensuplarını balkonlarımızdan alkışladık. İstisnasız bütün insanların hayatları boyunca sağlık çalışanlarımızla yolu mutlaka kesişmektedir. Bu manada da gerekli saygıyı kesinlikle hak etmektedirler. Son derece zor bir eğitim süreciyle yetişen doktorlarımız, sadece bir meslek mensubu değil aynı zamanda milli değerlerimizdir. Yani alanında yetişmiş uzman bir sağlık çalışanı hem ülkemiz, hem de insanlık için çok büyük bir değeri ifade etmektedir. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğim gibi sağlık çalışanlarımıza karşı daha saygılı ve müsamahalı bir toplum inşa etmeye bugünden itibaren başlamak zorundayız. Adli tedbirler ve eğitimin yanında, ayrıca saldırı ve şiddeti önleyici tedbirleri de almamızın zarureti, işlenen bu son cinayetle daha da fazla anlaşılmış olmalıdır. Toplumun her ferdinin, en azından sağlık çalışanlarına karşı saygılı olma alışkanlığını kazanıncaya kadar önleyici tedbirleri hızla almalı ve tavizsiz olarak uygulamalıyız. Tekraren belirtmek isterim ki üzüntümü ifade edecek kelime bulamıyorum ve saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehit Dr. Ekrem Karakaya’nın başta ailesine ve akrabalarına olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza başsağlığı ve Cenab-ı Haktan sabır diliyorum. Allah rahmetiyle karşılasın ve kuşatsın, mekanı cennet olsun.”