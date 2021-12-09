Bayrampaşalı Şehit Esma Çevik kabri başında anıldı

Başkan Atila Aydıner, Bayrampaşalı şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik’in Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabrini ziyaret etti. Çevik’in şehadetinin ikinci yıl dönümünde gerçekleşen ziyarette Başkan Aydıner, “Vatanımız ve bayrağımız için şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Allah onlardan, onları yetiştiren analardan ve babalardan razı olsun” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Türkiye’nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından Bayrampaşalı şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik’i, şehadetinin ikinci yıl dönümünde, Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında andı. Şehitlikteki Bayrampaşalı diğer şehitleri de ziyaret eden Başkan Aydıner’e Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük de eşlik etti.

Şehitliğin yüce bir makam ve en şerefli mertebe olduğunu belirten Başkan Atila Aydıner, “Vatanımız ve bayrağımız için şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Allah onlardan, onları yetiştiren analardan ve babalardan razı olsun. Tüm şehitlerimize milletçe büyük bir vefa borcumuz var” dedi.

Esma Çevik, 9 Aralık 2019’da Şırnak’ın İdil ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.