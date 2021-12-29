Bayrampaşa’da ihtiyaç sahiplerine 200 ton kömür yardımı

Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 200 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu. Belediye ekipleri ayrıca budaması yapılan yaklaşık 20 bin ağaçtan ortaya çıkan dalları da yakacak olarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahibi 500 aileye toplam 200 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu. İhtiyaç sahiplerinin soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla yapılan yardımlar, belediye ekiplerince evlere kadar teslim edildi.

Her yıl düzenli olarak yapılan kömür yardımlarının yanı sıra, ilçe genelinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce budaması yapılan yaklaşık 20 bin ağaçtan ortaya çıkan dallar da yakacak olarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

“Kimsesizlerin kimsesi olmak için varız”

Yapılan yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için buradayız. Düzenli olarak yaptığımız yakacak yardımları ile soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerini, evleriyle beraber de gönüllerini ısıtıyoruz” dedi.