Bayramiç’te kazada hayatını kaybeden sözleşmeli Uzman Erbaş toprağa verildi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün sabah yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tarlaya uçan işçi minibüsünde hayatını kaybeden sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün (31) öğle namazına müteakip, Beşik köyü camiinde askeri törenle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bayramiç ilçesinde dün sabah elma hasadına için işçi taşıyan Zeki Varol idaresindeki 17 FH 795 plakalı minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 8 metrelik yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada 9 kişi yaralanırken, minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Beşik köyünde öğle namazını müteakip, askeri törenle hayatını kaybeden sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün için cenaze töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün’ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri törenle öğle namazına müteakip, köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.