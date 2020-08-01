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Bayramda caddeler çocuklara kaldı
ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNDE CADDE VE PARKLAR ÇOCUKLARA KALDI.SICAKLIKLAR NEDENİYLE DIŞARI ÇIKAMAYAN VATANDAŞLARIN YERİNİ ÇOCUKLAR ALDI.
Haberde İnsan 01.08.2020, 10:09
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayınca cadde ve parklar çocuklara kaldı. Sokakları dolduran çocuklar, bayram şekerlerini topladıktan sonra gönüllerince eğlendi.
Beytüşşebap ilçesinde Kurban Bayramı’nda cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs ve sıcakların etkisiyle dışarı çıkamayan yetişkinlerin yerini çocuklar aldı. Boş cadde ve parkları dolduran çocuklar bayramın tadını çıkardı. Sokakta arkadaşları ile birlikte eğlenen Cennet Argan, bayramın keyfini çıkardığını söyledi. Argan, ’’Arkadaşlarımla beraber geziyorum, parka gittik, çocuklardan başka kimse görünmüyor sokaklarda’’ dedi.
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