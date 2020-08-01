Bayramda caddeler çocuklara kaldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayınca cadde ve parklar çocuklara kaldı. Sokakları dolduran çocuklar, bayram şekerlerini topladıktan sonra gönüllerince eğlendi.

Beytüşşebap ilçesinde Kurban Bayramı’nda cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs ve sıcakların etkisiyle dışarı çıkamayan yetişkinlerin yerini çocuklar aldı. Boş cadde ve parkları dolduran çocuklar bayramın tadını çıkardı. Sokakta arkadaşları ile birlikte eğlenen Cennet Argan, bayramın keyfini çıkardığını söyledi. Argan, ’’Arkadaşlarımla beraber geziyorum, parka gittik, çocuklardan başka kimse görünmüyor sokaklarda’’ dedi.