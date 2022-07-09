banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
400 yıllık bayramlaşma zinciri
400 yıllık bayramlaşma zinciri
Esad’dan Halep’e 11 yıl sonra ilk ziyaret
Esad’dan Halep’e 11 yıl sonra ilk ziyaret
Taksim’de bayram yoğunluğu
Taksim’de bayram yoğunluğu

Bayramda Bodrum plajları doldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı’nın ilk günü plajlar doldu. Yerli ve yabancı turistler denizin tadını doyasıya çıkardı.

Haberde İnsan 09.07.2022, 17:44
Bayramda Bodrum plajları doldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı’nın ilk günü plajlar doldu. Yerli ve yabancı turistler denizin tadını doyasıya çıkardı.

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Muğla’nın Bodrum ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler günler öncesinde kente gelmeye başlarken, kentin işlek caddelerinde de hareketlilik yaşandı. Kurban Bayramı’nın birinci gününde yerli ve yabancı turistler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte soluğu denizde aldı. Başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü olmak üzere plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, bazıları ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu